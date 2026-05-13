이민정, 변우석, 이병헌 / 사진 = 텐아시아 사진 DB

변우석, 이민정, 이병헌 / 사진 = 패스트페이퍼 SNS

배우 변우석과 화기애애한 대화를 나누는 이민정에 이병헌이 보인 뜻밖의 리액션이 화제다.12일 패스트페이퍼 공식 SNS에는 '프론트 로에서 포착한 변우석과 이민정-이병헌 부부'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이민정 이병헌 부부는 새롭게 브랜드 앰버서더로 임명된 배우 변우석과 나란히 앉아 주얼리 쇼를 감상했다.공개된 영상에는 변우석과 이민정이 화기애애한 분위기 속에 대화를 주고 받는 장면이 담겼다. 변우석이 다정한 눈빛으로 이민정에게 말을 걸자 이민정은 수줍게 입을 가리고 웃거나 폭소를 터뜨리기도 했다.특히, 이병헌의 리액션이 화제를 모았다. 그는 두 사람의 훈훈한 케미를 애써 모른 척하며 멍하니 허공만 응시해 웃음을 안겼다. 한껏 굳은 그의 표정에 팬들은 "변우석, 이민정은 너무 즐거운데 이병헌 혼자 무념무상이네", "뭔가 소소한 질투하는 중인 듯", "이게 현실 부부지" 등의 반응을 보였다.앞서 변우석은 2017년부터 3년간 이병헌이 설립한 소속사 BH엔터테인먼트에 몸 담으며 깊은 인연을 맺은 바 있다. 그는 이번 행사를 통해 이병헌과 6년 만에 공식 석상에서 재회한 것으로 알려졌다. 변우석은 현재 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 '이안대군' 역으로 열연을 펼치고 있다.한편, 이민정 이병헌 부부는 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 이번 행사에 동반 참석함에도 불구하고 시간차를 두고 따로 등장해 눈길을 끌었다. 이어 이병헌은 "하트 포즈를 취해달라"는 취재진의 요청에 "왜요"라고 답해 현실 부부 케미를 자아냈다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr