배우 임지연이 '멋진 신세계'에서 열연하고 있다. /사진제공=SBS

배우 임지연이 '멋진 신세계'에서 열연하고 있다. /사진제공=SBS

배우 임지연 주연작 '멋진 신세계'가 방송 첫 주 만에 넷플릭스 비영어권 TV쇼 주간순위 1위를 차지했다. 앞서 임지연은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 열연하며 화제를 모은 바 있다.SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다.넷플릭스 공식 사이트인 투둠(TUDUM)이 공개한 글로벌 톱 10 비영어권 쇼(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위에서 '멋진 신세계'가 1위에 등극했다. 이 차트는 지난 5월 4일부터 10일까지 일주일간의 뷰 수와 시청 시간을 집계한 것으로 '멋진 신세계'는 지난 8일 첫 공개 이후 약 3일 만에 왕좌에 등극하는 쾌거를 이뤘다. SSBS 역대 금토 드라마 중 방송 첫 주에 넷플릭스 '글로벌 톱 10 비영어권 쇼'(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위 1위에 오른 것은 '멋진 신세계'가 최초다. 같은 차트에서 1위를 달성한 SBS 드라마 중 최단기 기록을 경신하며 인기를 입증했다.'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr