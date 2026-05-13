홍지연 / 사진 = 홍지연 SNS

티빙 예능 '환승연애4' 출연자 홍지연이 충격적인 현재 몸무게를 공개했다.13일 홍지연은 자신의 SNS에 "나 아파요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 홍지연의 몸무게 인증샷이 담겼다. 사진 속 체중계에는 '38.8kg'이라는 비현실적인 숫자가 담겨 놀라움을 샀다.그는 "팝업 언제 출근할 지 빨리 알려주려고 했는데 컨디션 보고 얼른 알려주겠다"며 건강 이상을 호소했다. 해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 "진짜 뼈밖에 없다", "이게 사람 몸무게가 맞냐"며 우려의 목소리가 쏟아졌다.한편, 홍지연은 함께 '환승연애4'에 출연했던 김우진과 공개 연애 중이다. 해당 프로그램을 통해 재결합한 두 사람은 방송 이후에도 지속적인 만남을 이어오고 있는 것으로 전해졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr