배우 문가영이 행사에 참석해 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=텐아시아DB

배우 문가영이 배우 김선호, 아스트로 차은우의 소속사 판타지오와의 전속 계약 가능성이 관측됐다.판타지오 측은 13일 텐아시아에 "긍정적으로 검토 중이나, 아직 확정된 바 없다"고 입장을 밝혔다.문가영은 2024년 신생 기획사 피크제이와 전속계약을 맺고 활동했다. 판타지오와 계약하게 된다면 2년 만에 새 소속사로 이적하게 된다. 또한 김선호, 차은우, 이세영, 이성경 등과 한솥밥을 먹게 된다.문가영은 영화 '만약에 우리'로 최근 열린 제62회 백상예술대상에서 영화부문 여자 최우수 연기상을 수상했다. 이날 문가영은 몸매 라인이 드러나는 와인색 슬립 드레스를 입어 화제를 모았다.문가영은 지난해 '그놈은 흑염룡', '서초동'으로 시청자들을 만났다. 내년 상반기 공개로 예정된 tvN 새 드라마 '고래별'에도 캐스팅됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr