윤석원이 새 싱글을 발매한다. / 사진제공=문화인

가수 윤석원이 새 싱글 '사랑이라오'를 발매한다.13일 문화인 측이 이날 정오 윤석원의 새 싱글 '사랑이라오'를 발매한다고 밝혔다. '사랑이라오'는 서로에게 호감을 느끼는 단계에서의 풋풋함과 두근거림을 섬세하게 그려낸 곡이다.윤석원은 "누구나 한 번쯤 경험해 봤을 순간을 담고 싶었다"라며 "이 곡을 듣는 분들도 각자의 기억 속 그 시절을 떠올리며 함께 공감해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.SNS 콘텐츠 '갑떠멜(갑자기 떠오른 멜로디)' 시리즈로 화제를 모았던 윤석원은 이후 '우리 헤어진 거 맞나요', '아기로보트', '내가 없는 너의 하루' 등 다양한 장르의 곡을 선보였다. 그런 그가 이번 '사랑이라오'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.윤석원의 싱글 '사랑이라오'는 이날 정오부터 각종 온라인 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr