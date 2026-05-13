사진 제공=더블앤

그룹 골든차일드 출신 태그(TAG)가 유니버스(Universe)로 새출발한다.유니버스(Universe)는 지난 12일 공식 SNS를 통해 포스터를 공개하며 컴백을 예고했다.공개된 포스터에는 비가 쏟아지는 어두운 공간 속 홀로 놓인 침대가 담겼다. 이어 태그의 새로운 활동명인 'Universe'라는 문구가 더해졌다.태그는 지난 2019년 그룹 골든차일드(Golden Child)로 데뷔해 팀 내 래퍼로 활동했다. 이후 팀 앨범 작사 작업에 꾸준히 참여했으며, 정규 2집 '따라'(DDARA)에는 첫 자작곡 '오아시스'(OASIS)를 선보였다. 지난 3월에는 골든차일드 멤버 이대열의 신곡 '별나무'의 작사와 작곡에 참여했다.유니버스의 신곡은 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr