악뮤 이수현이 취재진 앞에서 말을 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'스페이스 공감'에 출연하는 악뮤 / 사진제공=EBS

최근 30kg을 감량한 악뮤 이수현이 '스페이스 공감'에서 속내를 밝힌다.13일 방송되는 EBS '스페이스 공감'에는 대한민국 대표 남매 듀오 악뮤(AKMU)가 출연한다.데뷔 이후 모든 앨범의 작사·작곡을 직접 맡아 독보적인 음악 세계를 구축해 온 악뮤(AKMU)는 이번 무대를 통해 한층 깊어진 감성과 진솔한 이야기를 전한다. 특히 이번 공연은 신곡 '소문의 낙원'을 시작으로 '봄 색깔', '벌레를 내고', 'Tent', '우아한 아침 식사', '얼룩' 등 정규 4집 '개화' 수록곡 무대는 물론 'Love Lee', '낙하' 등 메가 히트곡까지 완벽한 세트리스트를 선보일 예정이다.이날 방송에서 힘든 시기를 지나 다시 무대에 선 이수현은 "나를 다시 일으켜 세운 유일한 것은 노래였다"라며 "삶이나 목숨만큼 귀하게 생각하는 게 노래다. 노래하는 것이 압도적으로 즐겁다"는 속내를 밝힌다. 또한 그는 "오늘 아침 눈을 떴을 때 '오늘 너무 재밌겠다'는 생각을 할 수 있어 감사했다'라며 무대를 향한 깊은 애정을 보여준다. 녹화 도중 한 관객의 "다시 노래해 줘서 고맙다"는 외침에 이수현이 "변함없이 제 앞에 계셔주셔서 감사하다. 오래도록 무대에 서겠다"고 화답하며 현장을 뭉클한 감동으로 물들였다는 후문이다.이찬혁은 7년 만에 발표한 정규 앨범에 대한 남다른 철학을 밝힌다. 그는 "그동안 '떠남'에 초점을 맞춘 항해를 해왔다면, 이제야 꽃을 피우고 정착했다는 느낌을 받는다"라며 "'개화'는 단순한 앨범이기 이전에 우리의 삶을 먼저 소개하는 결과물이다. 잘 살고 좋은 생각을 하는 것이 먼저이고, 그 이야기가 노래가 되게 했다"고 설명한다.'스페이스 공감'은 이날 오후 10시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr