황혜영이 포토월에서 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

황혜영이 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진제공=TV CHOSUN

90년대 인기 혼성그룹 투투 출신 황혜영이 정치인 출신 남편과 만난 지 한 달 만에 뇌수막종을 투병했던 사실을 밝힌다.오늘(13일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 투투 출신 황혜영이 출연한다.황혜영은 과거 건강 악화로 투병한 경험도 전한다. 황혜영은 "예전에는 쇼핑몰을 운영하며 일이 너무 많아서 잠을 못 잤고, 스트레스로 예민하고 긴장된 상태로 살았다"며 "그렇게 살다 보니 2010년도에 뇌수막종 진단을 받았다"고 말한다. 당시 "(진단받은 후) '왜 내게 이런 병이 생겼지? 나름 열심히 살아왔는데' 하는 생각에 허탈함과 허무함에 우울증이 오기도 했다"며 당시의 심경을 고백한다.이성미는 "남편도 당시에 많이 놀랐을 것 같다"고 하자 황혜영은 "남편과 만난 지 한 달 만에 그런 일이 생겼다. 당시 나는 수술도 안 하고 이대로 그냥 내려놓겠다고 했는데, 남편이 수술 일정을 잡고 입원시킨 후 간호까지 해줬다"며 모두를 감동하게 했다. 황혜영은 남편을 향한 감사한 마음을 전해 뭉클함을 더했다.'원조 포켓걸' 황혜영의 일상은 13일 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr