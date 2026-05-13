배우 이민기 / 사진=텐아시아 DB

배우 이민기, 가수 몬스타엑스 형원 / 사진 제공: 상영이엔티, 스타쉽엔터테인먼트

시청률 1%대를 기록한 2025년 드라마 MBC '메리 킬즈 피플'에 출연한 배우 이민기가 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 형원과 '저승사자 생명연장 프로젝트' 의 주연으로 발탁됐다.2026년 하반기 공개 예정인 '저승사자 생명연장 프로젝트'(연출 이계벽 / 극본 현라회 / 기획 테이크원컴퍼니 / 제작 테이크원스튜디오, 하이퍼플롯)는 원리원칙주의자 신입 저승사자와 프로 규정 파괴자인 사수 저승사자 콤비가 금지된 생명 연장에 손을 대며 벌어지는 휴먼 블랙코미디다. 영화 '럭키', '힘을 내요, 미스터 리', 넷플릭스 시리즈 '새콤달콤' 등을 연출한 이계벽 감독의 신작으로, 마치 직장처럼 운영되는 저승의 모습을 통해 삶과 죽음을 대하는 태도에 대해 질문을 던지는 작품이다.이민기와 형원은 각각 사수와 신입 저승사자로 분해 극을 이끈다. 이민기는 늘 규정을 비껴가지만 실적은 1등인 사수 저승사자 '강림' 역을, 형원은 원리 원칙만을 추구해 죽음을 업무로만 여기는 신입 저승사자 '준호' 역을 맡는다. '준호'는 '강림'을 만나며 신념이 흔들리기 시작하고, '강림'은 그런 '준호'를 지켜보다 점차 예상치 못한 상황에 휘말리게 된다. 이처럼 정반대 성격의 두 저승사자가 만들어낼 관계성과 호흡에 관심이 모인다.'저승사자 생명연장 프로젝트'는 제작 초기 단계부터 영화, 미드폼, 숏폼까지 아우르는 멀티 포맷 프로젝트로 기획됐다. 하나의 이야기를 각기 다른 길이와 호흡의 포맷으로 구현해 IP 활용도를 확장하고, 콘텐츠 소비 방식의 다양성에 대응하는 전략적 시도로 주목받는다. 현재 모든 촬영을 마치고 후반 작업을 진행 중인 상태로, 2026년 하반기 중 공개될 예정이다.한편, 킷츠는 K-POP 아티스트가 주연을 맡은 완성도 높은 작품을 꾸준히 공개하며 다채로운 작품 라인업을 선보이고 있다. NCT 제노·재민 주연의 '와인드업'을 시작으로, 베리베리(VERIVERY) 강민 주연의 '점프보이 LIVE', 크래비티(CRAVITY) 형준 주연의 '킬 더 로미오', 피프티피프티(FIFTY FIFTY) 주연의 '방과후 퇴마클럽', 영훈·이루다·김동준 주연의 '러브 WiFi-궁' 등 차별화된 콘텐츠로 경쟁력을 강화하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr