김지연(우주소녀 보나)이 새 드라마 '너에게 다이브'에 출연한다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

2016년 데뷔한 배우 김지연(우주소녀 보나)이 새 드라마 '너에게 다이브'에 출연한다.13일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "김지연이 새 드라마 '너에게 다이브'의 윤하나 역으로 출연한다. 새로운 차기작으로 찾아올 김지연에게 많은 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.'너에게 다이브'는 톱 여배우가 모종의 사고로 쌍둥이 오빠와 영혼이 뒤바뀐 채 과거로 돌아간 뒤 첫사랑의 죽음을 막기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 영혼 체인지 판타지 로맨스다. 청춘 배우들이 만들어낼 시너지에도 관심이 모이고 있다.김지연은 밝고 명랑한 성격을 지닌 톱배우 윤하나 역을 맡는다. 윤하나는 첫사랑 정우재(박서함 분)가 자신을 지키려다 죽게 되자 깊은 슬픔에 빠지지만, 우연한 사고로 쌍둥이 오빠 윤하루(장세혁 분)와 몸이 뒤바뀐 채 과거로 돌아가게 되면서 정우재를 살리기 위해 나서는 인물이다. 과거와 현재를 오가는 전개 속 김지연이 보여줄 판타지 로맨스에도 기대가 쏠린다.김지연은 그동안 다양한 작품에서 폭넓은 캐릭터 스펙트럼을 보여줬다. 특히 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'을 통해 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받았으며, SBS '귀궁'에서는 육성재와 호흡을 맞추며 사극과 퇴마 판타지, 로맨스 장르까지 소화해 호평을 얻었다. 이에 작품마다 새로운 모습을 보여주고 있는 김지연이 '너에게 다이브'에서는 어떤 매력을 선보일지 관심이 쏠린다.김지연을 비롯해 박서함, 장세혁, 문승유 등이 출연하는 새 드라마 '너에게 다이브'는 캐스팅을 마무리하고 촬영 준비에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr