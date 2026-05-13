플레어 유/ 사진 제공=FNC

플레어 유/ 사진 제공=FNC

신인 보이 그룹 플레어 유(FLARE U)가 데뷔한다.플레어 유는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 'YOUTH ERROR'(유스 에러)의 전곡 음원을 공개한다.플레어 유는 지난해 방영된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 그룹이다. 팀명 플레어 유는 두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간을 뜻한다. 두 사람은 프로그램 방영 당시 남다른 팀워크로 보여줬다. 이들은 서로의 팬미팅 현장을 찾아 꾸준히 응원을 주고받았다. 오디션 프로그램을 통해 시작된 인연이 그룹으로 이어지며 최립우와 강우진은 플레어 유라는 이름으로 새로운 서사를 쓴다.데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'는 틀리고 넘어지고 서로 다른 오류를 지닌 두 청춘의 기록을 담은 앨범이다. 이들은 공식 데뷔에 앞서 지난 8~10일 열린 'KCON JAPAN 2026'에서 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'에 수록된 3곡 무대를 최초 공개했다. 타이틀곡 'WAY 2 U'(웨이 투 유), 수록곡 'Hyper'(하이퍼), 'WOO-HOO'(우-후) 등을 선보였다.이들은 이날 오후 6시 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'를 발매한다. 오후 8시 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 쇼케이스를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr