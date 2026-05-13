이민기와 형원이 작품에서 선후배 저승사자로 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

배우 이민기와 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)의 형원이 '저승사자 생명연장 프로젝트'를 통해 저승사자로 분한다. 극 중 상극인 두 사람은 티격태격 케미를 선보일 예정이다.'저승사자 생명연장 프로젝트'는 원리원칙주의자 신입 저승사자와 프로 규정 파괴자인 사수 저승사자 콤비가 금지된 생명 연장에 손을 대며 벌어지는 휴먼 블랙코미디다. 영화 '럭키', '힘을 내요, 미스터 리', 넷플릭스 시리즈 '새콤달콤' 등을 연출한 이계벽 감독의 신작이다. 마치 직장처럼 운영되는 저승의 모습을 통해 삶과 죽음을 대하는 태도에 대해 질문을 던지는 작품이다.이민기와 형원은 각각 사수와 신입 저승사자로 분해 극을 이끈다. 이민기는 늘 규정을 비껴가지만 실적은 1등인 사수 저승사자 강림 역을 맡았다. 형원은 원리 원칙만을 추구해 죽음을 업무로만 여기는 신입 저승사자 준호를 연기한다. 준호는 강림을 만나며 신념이 흔들리기 시작하고, 강림은 그런 준호를 지켜보다 점차 예상치 못한 상황에 휘말리게 된다. 이처럼 정반대 성격의 두 저승사자가 만들어낼 관계성과 호흡에 관심이 쏠린다.'저승사자 생명연장 프로젝트'는 영화뿐만 아니라 미드폼, 숏폼으로도 만나볼 수 있다. 하나의 이야기를 각기 다른 길이와 호흡의 포맷으로 구현해 IP 활용도를 확장하고, 콘텐츠 소비 방식의 다양성에 대응하는 전략적 시도다.'저승사자 생명연장 프로젝트'는 현재 촬영을 마치고 후반 작업 진행 중으로, 올해 하반기 중 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr