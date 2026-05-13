국카스텐의 하현우가 '히든싱어8'에서 승리했다./사진제공=JTBC

국카스텐의 하현우가 '히든싱어8'에서 승리했다./사진제공=JTBC

국카스텐의 하현우가 ‘히든싱어8’에서 압도적인 득표수로 최종 우승을 했다.지난 12일 방송된 JTBC ‘히든싱어8’ 7회에서는 천상계 고음을 자랑하는 국카스텐의 하현우가 일곱 번째 원조 가수로 출격, 모창능력자들과 30표 이상 차이를 내며 ‘음악대장’의 이름값을 증명했다.이날 하현우는 자신의 독보적인 음색을 자부하며 모창능력자들을 목소리가 아닌 가창력이 좋은 사람들일 거라고 예측했다. 초고음이 예상되는 대결 곡들에 대해서도 “전 누워서도 부를 수 있다”라고 말해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 송은이는 “하현우 씨 그렇게 안 봤는데 거만이 하늘을 찌른다”라고 해 폭소를 유발했다.하현우 편 1라운드는 2016년 음악 서바이벌 프로그램에서 하현우가 열창한 이후 그를 대표하는 곡으로 자리 잡은 티삼스의 ‘매일 매일 기다려’로 꾸며졌다. 성대모사 장인인 정성호가 모창하다가 목소리를 잃을 것 같았다고 할 정도로 어마어마한 음역대를 자랑하는 곡인 만큼 도파민을 터트리는 고음으로 히든 판정단뿐 아니라 시청자들의 스트레스까지 날리는 무대를 완성했다.그러나 모창능력자들이 엄청난 가창력을 보이면서 하현우는 탈락자와 단 2표 차로 아슬아슬하게 2라운드 무대에 올랐고, 곧이어 2라운드에서는 드라마 ‘이태원 클라쓰’의 OST ‘돌덩이’를 불렀다. 무대에 앞서 “가수는 노래 따라간다고 했다. ‘돌덩이’의 가사처럼 끄떡없이, 묵묵히 부르겠다”라고 다짐한 하현우는 ‘오를 뿐야’라는 단 네 글자의 가사에도 자신의 소울을 담아냈다.3라운드 곡은 ‘KICK OUT’으로 진행, 하현우는 이 곡을 보자마자 위기의 라운드가 될 거라고 예상해 긴장감을 높였다. 번개같이 짜릿한 고음으로 폭발적인 전율을 일으킨 하현우와 모창능력자들은 록 페스티벌을 방불케 한 무대를 선보였다.이후 하현우만큼 대단한 실력을 가진 모창능력자들의 정체가 공개됐다. 다양한 특징을 가진 모창능력자들 중 ‘JTBC의 아들 하현우’ 모창능력자가 이목을 사로잡았다. 해당 모창능력자는 세무사이자 ‘팬텀싱어4’와 ‘싱어게인3’ 참가자였던 것. 당시에도 하현우와 목소리가 닮았다는 소리를 들었다는 그는 “2018년부터 8년간 (‘히든싱어’에 나올 하현우를) 기다렸다”라며 팬심을 드러냈다.마지막 승부를 결정짓는 4라운드는 넥스트의 ‘Lazenca, Save Us’로 모두의 눈길을 끌었다. 파워풀한 가창력으로 모두를 압도한 하현우는 무대를 마친 후 심장이 뛰는 느낌으로 불렀다고 말했다. 연예인 판정단인 박완규는 여태 한 번도 정답을 틀리지 않았다며 “하현우의 음악이 더 시원하게 들린다”라고 그의 독보적인 목소리를 인정했다.결국 58표라는 압도적인 득표수로 최종 우승까지 거머쥔 하현우는 “제가 잊고 있었던 감사함에 대해 많이 느꼈다”라며 모창능력자들에 대해 “실력이 출중하신 분들께서 각자의 시간을 내놓고 오랜 시간 동안 준비해 줬다”라고 그들의 열정과 진심에 박수를 보냈다.거북이의 리더 고(故) 터틀맨이 ‘히든싱어8’의 여덟 번째 원조 가수로 출격한다. 그리운 목소리를 가진 터틀맨과 모창능력자들의 대결은 오는 19일 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr