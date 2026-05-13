방탄소년단/ 사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)'에서 7주 연속 차트인했다.지난 12일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 16일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 '글로벌(미국 제외)' 1위, '글로벌 200' 2위에 올랐다. '글로벌(미국 제외)'에서는 지난주 대비 한 계단 상승했다. 이로써 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13개 트랙이 7주 연속 진입했다.'아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 7위에 올랐다. 7주 동안 '톱 10'에 든 것. 이 곡은 세부 차트에서는 지난주에 이어 '톱 앨범 세일즈' 4위를 유지했다. 또, '톱 스트리밍 앨범' 14위, '바이닐 앨범' 8위에 올랐다.'SWIM'은 메인 송 차트인 '핫 100'에서 지난주보다 두 계단 상승한 30위로 7주째 차트인했다. 'SWIM'은 '어덜트 컨템포러리'(16위)를 비롯해 '팝 에어플레이'(13위), '어덜트 팝 에어플레이'(16위), '라디오 송'(30위) 등 에어플레이 차트에 이름을 올렸다.방탄소년단은 지난달 25일(이하 현지 시간) 탬파를 시작으로 총 12개 도시 31회에 걸친 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA'를 진행하고 있다. 오는 16~17일과 19일 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에서 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr