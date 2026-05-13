풍자, 코 수술만 5번…“흉살 보이고 인위적이기도”(‘풍자테레비‘)

방송인 풍자가 코 수술에 대해 언급했다.지난 12일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '우울증과 무기력증'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 풍자는 “저는 코 수술을 5번 했다. 안 해본 성형이 있을까 싶을 정도로 여러 성형을 해봤다. 미용 목적의 성형은 결국 개인 만족이라고 생각한다"며 "남들이 뭐라고 하든 스스로 만족하면 되는 것"이라고 말했다.그러면서 "지금 코에 만족은 하지만 부작용도 있다"며 "안에 흉살이 보이고 조금 인위적인 느낌도 있다"고 덧붙였다.마지막으로 풍자는 "무조건 성형을 하라고 조장하는 것은 아니지만, 외모 컴플렉스 때문에 자존감이 내려가면 해도 괜찮을 것 같다"면서도 "부작용이나 실패 확률 같은 여러가지 경우의 수를 감안할 수 있어야 한다"고 강조했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr