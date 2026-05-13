이소라, 가슴 수술만 1000만원…브라탑으로 당당하게 노츌

‘돌싱글즈3’ 이소라가 당당히 노출 패션을 선보였다.최근 이소라는 ‘돌싱글즈’ 멤버와 함께 여행을 떠났다. 그는 가슴 수술을 한 이후 당당하게 노출 스타일링을 선택했다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr