그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 졸업을 앞두고 있음을 인증했다. / 사진=애니 SNS

사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 졸업을 앞두고 있음을 인증했다.애니는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "D-7"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 애니가 하늘색 가운을 입고 같은 색깔의 학사모를 손에 든 채 플레이보이 카티의 '롱타임'(Long Time) 노래에 맞춰 가볍게 춤을 추고 있는 모습. 그는 재학 중인 컬럼비아대학교 졸업을 일주일 앞둔 심경을 밝게 표현했다.특히 해당 게시물에 대림그룹 손녀 이주영이 "almost"(거의 다 왔어)라는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.앞서 애니는 올데이 프로젝트 활동 공백기를 활용해 2026년 복학, 학업을 이어왔다.한편 애니는 이명희 신세계 그룹 총괄회장 외손녀이자 정유경 신세계 회장 장녀다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr