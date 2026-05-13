배우 김현주(49)가 봄기운 가득한 화보로 시선을 사로잡았다./사진제공=매니지먼트 시선

배우 김현주(49)가 봄기운 가득한 화보로 시선을 사로잡았다./사진제공=매니지먼트 시선

배우 김현주(49)가 봄기운 가득한 화보로 시선을 사로잡았다.12일 소속사 매니지먼트 시선 측은 'VOGUE KOREA(보그 코리아)'와 패션 브랜드 '아이잗바바(IZZAT BABA)'가 함께한 김현주의 화보 비하인드 컷 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 김현주는 봄 특유의 화사한 분위기를 완벽하게 담아내며 눈길을 끌었다. 햇살이 스며드는 창가에서 환한 미소를 지으며 싱그러운 에너지를 전하는가 하면, 수줍은 듯한 표정으로 사랑스러운 매력을 배가시켰다. 특히 파스텔 톤 의상과 조화를 이룬 내추럴한 헤어스타일과 은은한 메이크업은 김현주 특유의 청초한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.이어진 사진에서는 한층 깊어진 눈빛으로 또 다른 무드를 완성했다. 김현주는 올블랙 원피스를 입고 벽에 기대 카메라를 응시하며 고혹적인 아우라를 발산했다. 그뿐만 아니라 올화이트 룩을 입고 소파에 기대앉아 나른하면서도 몽환적인 분위기를 자아내며 앞선 스타일링과는 또 다른 정제된 고급미를 드러냈다.이날 김현주는 촬영 현장에서 매 순간 변화하는 콘셉트를 유연하게 소화하며 완성도 높은 결과물을 만들어냈다. 셔터에 맞춰 섬세하게 달라지는 표정과 프로페셔널한 애티튜드는 현장 스태프들의 감탄을 끌어내며 '화보 장인'다운 면모를 입증했다.김현주는 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이번 화보를 통해 다시 한번 독보적인 존재감을 각인시킨 그가 앞으로 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr