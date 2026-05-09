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그룹 알파드라이브원이 9일 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열린 '케이콘 재팬 2026(KCON JAPAN 2026)' 레드카펫 행사에 참석했다.
알파드라이브원, 두근두근 비주얼 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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