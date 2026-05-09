홈 연예가화제 제이오원(JO1), 비주얼 파라다이스 [TV10] 입력 2026.05.09 17:31 수정 2026.05.09 17:31 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 제이오원(JO1)이 9일 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열린 '케이콘 재팬 2026(KCON JAPAN 2026)' 레드카펫 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 연예계 은퇴 후 용기 냈다…삭발한 라이관린 등장, 기대 이상의 감동 안긴 '워너원고' [TEN스타필드] '가부장적 발언→태도 논란' 양상국, 또 출연료 번다…'놀토' 출연 확정 "정말 미치신 거 아니냐" 탁재훈 폭로 터졌다…'김태희♥' 비에게 "너 뭐 할 줄 아는 거 있냐" 폭탄 발언 ('아근진') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT