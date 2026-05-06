하키엔터테인먼트

배우 정택현이 하키엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.하키엔터테인먼트는 6일 정택현의 새 프로필 이미지를 공개하고 전속계약 소식을 알렸다.공개된 이미지 속 정택현은 푸른색의 포근한 카디건 스타일링으로 부드럽고 따뜻한 분위기를 자아냈다. 밝은 미소로 보는 이들까지 덩달아 웃음을 짓게 하며 편안한 에너지를 전했다.또 다른 컷에서는 시크한 가죽 재킷과 내추럴한 메이크업으로 댄디한 매력을 드러냈다. 깊은 눈빛으로 카메라를 응시하며 은은한 카리스마를 발산했고, 흑백 사진임에도 감춰지지 않는 성숙한 비주얼로 시선을 사로잡았다.하키엔터테인먼트는 "다재다능한 끼와 매력을 지닌 정택현과 함께하게 되어 기쁘다"라며 "앞으로 다양한 분야에서 활동을 펼치며 좋은 작품으로 팬들을 만날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.정택현은 드라마 '응답하라 1994', '블랙독', '악의 꽃', '경이로운 소문2: 카운터 펀치' 등 다양한 작품에 출연해 장르 불문 배역을 소화하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 또한, 송가인 '엄마아리랑' 뮤직비디오에도 출연해 훈훈한 비주얼로 주목받은 바 있다.하키엔터테인먼트 합류로 새로운 도약을 예고한 정택현이 앞으로 어떤 활약을 펼쳐나갈지 관심이 쏠린다.한편, 정택현이 새롭게 둥지를 튼 하키엔터테인먼트에는 문지후, 김소원이 소속돼 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr