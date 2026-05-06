그룹 빌리가 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다./ 사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리(Billie)가 첫 정규 앨범 작업 과정에서 치열하게 경쟁했다고 고백했다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 6일 서울 마포구 SBS프리즘타워 공개홀에서 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 시윤은 이전 앨범에 이어 이번에도 작사 작업에 참여한 것과 관련해 "이번에 'TBD'(티비디) 작사에 참여했는데 저희의 언어로 직접 가사를 전달하고 싶은 욕심이 들었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 저희 이야기를 직접 담아내고 싶다"고 덧붙였다.다른 멤버들도 곡 작업에 대해 욕심이 있었다고 털어놨다. 하람은 "녹음이나 무대를 할 때도 곡 작업에 참여한 경험이 도움이 많이 된다"고 전했다. 션은 "가사를 열심히 썼는데 아쉽게도 채택되지 않았다"며 웃어 보이기도 했다.'the collective soul and unconscious: chapter two'는 빌리가 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 타이틀곡 'ZAP'을 포함해 총 12곡이 수록된 이 앨범에는 인더스트리얼 힙합부터 하이브리드 장르까지 폭넓은 음악적 스펙트럼을 담아냈다. 빌리는 다채로운 장르와 스토리텔링을 바탕으로 '빌리버스(빌리+유니버스)'를 더욱 확장해 나갈 예정이다.한편, 빌리의 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr