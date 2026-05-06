배우 박지훈과 윤경호가 '취사병 전설이 되다'로 호흡을 맞췄다. / 사진제공=텐아시아 DB

배우 윤경호가 '취사병 전설이 되다' 제작발표회 현장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=티빙

배우 윤경호가 박지훈의 반전 매력에 대해 이야기했다.6일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 드라마 '취사병 전설이 되다' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이, 조남형 감독이 참석했다.티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.박지훈은 극 중 어려운 가정환경 속에서도 성실하게 살아온 청년 강성재 역을 맡았다. 군 입대 후 예상치 못한 능력을 얻게 되며 취사병으로 거듭나는 인물로, 낯선 목소리를 따라 눈앞에 뜨는 퀘스트 화면을 통해 레벨업에 도전하게 된다. 윤경호는 강성재가 소속된 4중대의 박재영 상사로 분한다.윤경호는 최근 '핑계고' 출연 후 쏟아진 뜨거운 반응에 대해 "우선 제작진에게 감사하다"고 말했다. 이어 "예능 이미지가 굳어질까봐 걱정도 들지만 고마운 마음이 더 크다"며 "이런 인기도 나중에는 줄어들 거다. 그러니 항상 현재를 소중히 여기고자 한다"고 덧붙였다.윤경호는 박지훈의 반전 매력을 폭로하기도 했다. 그는 해병대에 입대하고 싶다는 박지훈에 "보기와는 다르게 '테토남' 기질이 있다"고 말했다. 이어 "얼굴은 귀엽지만 평소에 프로레슬링, 스카이다이빙 등 익스트림 스포츠를 좋아하더라"며 "그래서 군대도 남들보다 힘든 곳에 가고 싶어하는 것 같다"고 설명했다.'취사병 전설이 되다'는 오는 11일 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr