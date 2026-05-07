"다이어트 위해 마라샹궈 끊었다"…독한 자기관리 공개한 아이돌

그룹 빌리(Billlie)의 츠키가 첫 정규 앨범 준비를 하면서 남다른 자기관리 방법을 공개했다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 6일 서울 마포구 SBS프리즘타워 공개홀에서 첫 정규 앨범 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 멤버들은 이번 컴백을 위해 비주얼적으로 신경 쓴 부분에 대해 이야기했다. 츠키는 "컴백 준비하면서 마라샹궈를 끊었다"며 "그래도 건강하게 먹으면서 준비했다. 다음 주쯤에는 먹을 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.하루나는 "각자 하고 싶은 스타일링에 대한 의견도 많이 냈다. 각자의 매력이 잘 보였던 것 같다"고 말했다. 이어 "스시는 많이 먹어도 잘 붓지도 않고 살도 안 쪄서 관리에 도움이 됐다"고 말했다.'the collective soul and unconscious: chapter two'는 빌리가 데뷔 이후 처음 선보이는 정규 앨범이다. 타이틀곡 'ZAP'을 포함한 총 12곡이 유기적으로 배치된 가운데, 이번 앨범은 인더스트리얼 힙합부터 하이브리드 장르까지 빌리의 폭넓은 장르 소화력을 만날 수 있다. 빌리는 다채로운 장르에 탄탄한 스토리텔링을 녹여내 '빌리버스(빌리+유니버스)'를 확장, K-팝씬 내 유일무이한 존재감을 각인시킬 예정이다.빌리의 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 오는 6일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr