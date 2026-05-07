임신 중인 배우 남보라가 몸무게를 공개했다. / 사진=남보라 SNS

남보라가 만삭의 근황을 전했다. / 사진=남보라 SNS

배우 남보라가 임신 중인 가운데, 부쩍 늘어난 몸무게를 인증했다.남보라는 6일 자신의 인스타그램에 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 "33주 6일"이라는 문구와 함께 체중계 위에 올라선 남보라의 발이 보인다. 체중계는 몸무게 59.3kg를 나타낸다.임신 전 키 165cm에 몸무게 45kg을 유지했던 남보라는 14kg 이상 늘어난 몸무게로 출산 약 한 달을 앞둔 만삭에 가까워졌음을 알린다. 얼마 전 볼록하게 나온 D라인을 감싸는 사진, 만삭 화보를 찍는 모습도 공개하며 예비 엄마로서 행복과 설렘을 표하기도 했다.남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가 남편과 결혼했다. 오는 6월 아들 출산 예정이며, 자연주의 출산을 준비 중이라고 밝혔다. 남보라는 태몽으로 가오리 꿈을 꿨고, BTS 뷔 사진으로 태교를 했다고 방송을 통해 밝힌 바 있다.1989년생 남보라는 '인간극장', '천사들의 합창' 등에 출연, 13남매 대가족의 장녀로 얼굴을 알리며 데뷔했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr