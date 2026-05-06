사진제공=미스틱스토리

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그룹 빌리가 그동안 보여준 적 없던 섹시하고 강렬한 비주얼로 돌아왔다.빌리는 6일 오후 2시 서울 마포구 SBS 프리즘타워 공개홀에서 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 컬렉티브 소울 앤 언컨셔스: 챕터 투) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 텐아시아와 만났다.문수아는 이날 "오래 준비한 만큼 역대급으로 자신감이 넘친다. 데뷔 후 첫 정규 앨범이라 무척 뜻깊다. 새로운 시작을 의미하는 앨범인 만큼, 다양해진 빌리의 스토리텔링을 보여주겠다"고 포부를 밝혔다.수현은 "곡 처음 들었을 때가 생생하다. 우리가 잘 할 수 있고 우리만 할 수 있는 무대가 나올 것 같았다. 정말 설레하면서 무대를 준비했다"고 예고했다. 이어 하루나 역시 "우리 노래다 싶었다. 무대 위 퍼포먼스가 떠올랐다. 우리 빌리 모습에 강렬한 이미지가 더해진 것 같았다. 색다른 장르라 색다른 퍼포먼스를 해볼 수 있을 것 같아서 더 기대됐다"고 덧붙였다.션은 이번 앨범에 대한 소속사 미스틱스토리 식구들의 반응이 어땠냐는 기자의 물음에 "첫 정규 앨범이라 정말 많은 응원 받았다. 윤종신 피디님은 인스타그램 뭐 하나라도 올리면 가장 먼저 좋아요를 눌러주신다. 손태진 선배님, 밴드 루시 선배님, 그룹 아크 후배들과 챌린지를 찍기로 했다. 감사한 마음 갖고 더 열심히 하고자 한다"고 했다.문수아는 "정규 앨범이다 보니 준비하면서 좋은 긴장감이 가득했다. 어떻게 대중들께 빌리라는 그룹을 알릴까도 고민했다. 유독 이번 멤버들의 참여도가 높아서 우리 색이 잘 담길 수 있었다"고 밝혔다. 이어 시윤은 "저랑 하람 언니가 이번에 'TBD'라는 곡 작사에 참여했다. 저희가 대중에게 전하는 메시지다 보니, 우리의 언어로 표현하고 싶단 욕심이 들더라. 그 덕분에 멤버들도 더 진심을 담아서 좋은 결과물이 나온 것 같다"고 말했다.션은 "작업에 너무 참여하고 싶었는데 이번에 채택되지 않았다. 다음에 더 열심히 가사를 쓸 거다"라고 아쉬움을 내비쳤다. 더블 타이틀 곡 'WORK'(워크) 작사에 참여했다는 문수아는 "노래가 너무 좋아서 함께 작업하면 재밌겠다 싶었다. '자신을 있는 그대로 받아들이는 과정'을 보여주는 곡이다. 그래서 랩을 할 때도 억지로 뭔가 하려 들기 보다, '이게 바로 나'라면서 제 모습을 보여주고자 했다"고 밝혔다.수현은 이번 빌리의 음악·스타일적인 변신에 대해 "우리가 보여줄 수 있는 스펙트럼이 생각보다 넓다는 걸 알려드리고 싶다. 외부 시선에 흔들리기보다 진짜 우리를 보여드리자고 생각했다"고 설명했다.츠키는 이번 비주얼 변신을 위해 다이어트를 했다면서 "먹는 걸 다 같이 너무 좋아하는데, 컴백 준비하면서 회식을 안 하고 건강하게 먹으면서 다이어트하고 있다. 개인적으로 마라샹궈는 끊었다. 소울푸드인데 말이다. 다음 주에는 먹을 거다"고 고백했다. 하루나는 "각자 하고 싶은 걸 아이디어를 올리고 어울리는 걸 찾은 덕분에 비주얼적으로 정말 좋은 쪽으로 달라진 것 같다"면서 "다이어트를 하기도 했는데, 그대로 먹으면서 했다. 스시를 많이 먹은 덕분에 먹고서도 부기 관리가 되는 것 같다"고 털어놨다.또한, 이날 츠키는 최근 채널A '하트시그널5'에 패널로 출연하는 등 예능 프로그램에서 사랑받는 데에 대해 "정말 많은 사랑을 받고 있다는 걸 스케줄 하나하나 하면서 느끼고 있다"고 소감을 밝혔다. 이어 그는 "단체 활동을 하고 있어서 지금은 단체로 손잡고 나가고 싶은 마음이다. tvN '유퀴즈'에 나가고 싶다"고 했다. 그러자 문수아는 "츠키가 사랑받는 비결은 밝은 마음, 사랑스런 마인드, 좋은 에너지가 아닐까"라고 너스레를 떨었다. 수현은 "승부욕도 강하고 우리를 재밌게 보여주는 데에 SBS '런닝맨'도 좋을 것 같다"고 덧붙였다.정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 2022년 미니 2집으로부터 시작된 'the collective soul and unconscious' 시리즈의 두 번째 앨범이다. 이들은 이번 앨범을 통해 첫 시리즈에서 다뤘던 균열의 깊은 곳으로 걸어 들어가는 용기를 그렸다. 타이틀 곡 'ZAP'(잽)은 후회되는 과거를 한순간에 지워내고 온전한 '나'로 돌아오겠단 메시지를 담은 곡이다.한편, 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr