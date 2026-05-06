김희애가 '봉주르빵집' 촬영 후 몸살을 앓았다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 김희애(59)가 촬영 후 몸살을 앓았다고 밝혔다.6일 명동 커뮤니티하우스 마실에서 쿠팡플레이 예능 '봉주르 빵집' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김희애, 차승원, 김선호, 이기택, 박근형 PD, 김란주 작가가 참석했다 .'봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 시니어 디저트 카페를 배경으로 한다. 오직 만 65세 이상의 어르신과 동반인만 입장 가능한 곳으로, 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나눌 예정이다.'셰프팀'에는 생애 첫 프랑스 베이킹에 도전한 차승원과 의외의 허당미로 주방에 활력을 불어넣을 이기택이 출격한다. '홀팀'에는 온화한 카리스마로 공간을 채우는 총괄 매니저 김희애와 어르신들의 최애 손주로 등극한 다정한 바리스타 김선호가 의기투합했다.차승원은 출연 이유에 대해 "프로그램 기획 의도가 정확하고 분명해서 참여하게 됐다"며 "촬영 때는 반신반의했는데 마지막 날 이 프로그램이 의미있는 촬영이었구나 생각하면서 떠났다"고 밝혔다.이어 그는 "제과제빵은 과학이라고 하지 않나. 정확하게 해야 하는데, 나는 정확하게 하는 걸 잘 못한다. 공정이 복잡한 부분 때문에 가능할까 싶었다. 모양을 내야 해서 하나하나 작업해야 했다. 이거 만드는 당일 날도 잘 모르겠더라. 근데 마법과 같이 하나하나씩 실타래가 풀렸다. 성경 작가가 나를 몰아 붙였다"고 덧붙였다.김희애는 "(출연에) 사심이 있었다. 커피 냄새도 맡고, 케이크도 먹을 수 있겠다 싶었다. 점심도 잘 얻어 먹고 행복했는데, 끝나고나니까 몸살을 앓더라. 후유증이 있었다"고 회상했다.김선호는 "힐링이 되고 설렜다. 여행하는 기분이었다"고 말했고, 이기택은 "선배님들과 계속 붙어있는 게 또 다른 재미와 긴장감, 설렘이 있었다"고 덧붙였다.'봉주르 빵집'은 오는 8일 오후 4시 첫 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr