'요즘 대세' 김신영, 결국 분노 폭발했다…무차별 폭행에 전치 8주 "이건 공포" ('한블리')

제2의 전성기를 맞은 코미디언 김신영이 '한블리'에 출연한다.6일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에는 코미디언 김신영이 게스트로 등장한다. 김신영은 녹화 내내 거침없는 입담으로 현장 분위기를 주도할 뿐만 아니라, 블랙박스 영상을 보던 중 분노를 폭발해 몰입감을 선사할 예정이다.이날 방송에는 만취 승객의 무차별 폭행 사건을 조명한다. 공개된 영상에는 새벽 시간, 겨우 목적지를 말할 정도로 만취한 승객이 주행 중 갑자기 돌변해 도로 한복판 정차를 요구하며 운전 중인 택시 기사의 얼굴을 가격하는 충격적인 장면이 담겨있다. 특히 승객을 손에 든 휴대폰을 흉기처럼 휘두르며 무차별 폭행을 이어갔고, 택시 기사가 차량 밖으로 탈출하자 끈질기게 뒤쫓으며 공포의 추격전까지 벌이자 패널들 모두 "내려서 따라오고 있다", "이건 공포야, 진8주 주짜"라며 경악한다.이어 택시 기사와의 인터뷰를 통해 사건의 전말을 들어본다. 특히 택시 기사는 안면 타격을 막는 과정에서 손목이 골절되는 상해 8주의 중상을 입었고, 결국 수술대에 올라야만 했던 상황을 전해 안타까움을 더한다.택시 기사는 경찰 측에서 사건 발생 단 3일 만에 특가법(운전자 폭행) 및 특수폭행 혐의를 적용해 검찰에 송치했다고 전한다. 이후 가해 승객이 변호사를 통해 합의 의사를 밝혔으나, 택시기사는 "사람을 이렇게 때려놓고 이제 와서 술 깨면 뭐 하냐"라며 허탈한 심정을 토로한다.이에 한문철 변호사는 "휴대폰은 법적으로 위험한 물건에 해당하며 이를 이용해 상해를 입히는 것은 벌금형 없는 엄중한 처벌 대상"이라고 지적, 운행 중인 기사를 향한 폭행은 특가법이 적용되는 중범죄임을 강조한다.'글로벌 한블리'에서는 독일의 한 유료 주차장에서 벌어진 사건을 소개한다. 일정차 독일 공항 인근에서 주차 대행 서비스를 이용한 제보자는 차량을 돌려받은 뒤 경악스러운 상황을 마주한다. 낯선 이의 이름으로 연결된 블루투스 기록은 물론, 차 안 곳곳에서 대마초 흡연을 의심케 하는 정황과 흔적들이 발견된 것.특히 영상 속에서는 물건을 훔치고, 운전을 시도하는 등 범인들의 대화까지 고스란히 담겨있어 놀라움을 자아낸다. 이에 한문철 변호사는 주차장에서 발생한 황당한 도난 및 침입 사고에 대한 유료 주차장의 책임 범위와 대응책을 명확히 짚어줄 예정이다.'한문철의 블랙박스 리뷰'는 매주 수요일 오후 8시 50분에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr