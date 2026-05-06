문세윤이 전속계약을 체결했다./사진제공=SM C&C

문세윤이 최근 팬 무시 논란이 불거진 김준현과 결별한 SM C&C와 전속계약을 체결했다.6일 SM C&C는 “다재다능한 재능과 뛰어난 예능감의 소유자인 문세윤과 한 식구가 되어 기쁘다. 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정”이라고 밝혔다.문세윤은 2003년 SBS 6기 특채 개그맨으로 데뷔한 이후 ‘웃찾사’, ‘코미디 빅리그’ 등에서 활약했다. 이후 ‘맛있는 녀석들’, ‘놀라운 토요일’, ‘1박 2일’ 등 다양한 예능 프로그램에서 특유의 맛깔나는 입담과 재치 넘치는 진행을 선보여 큰 사랑을 받고 있다.본업인 코미디를 넘어 배우와 가수로도 활동 영역을 넓혀온 문세윤은 영화 ‘천하장사 마돈나’, 드라마 ‘쾌도 홍길동’ 등에 출연해 안정적인 연기력을 선보였고, 2021년에는 ‘부끄뚱’으로 정식 가수 데뷔를 했다. 이어 2025년에는 한해와 프로젝트 유닛 ‘한문철’을 결성하는 등 다방면에서 왕성한 활약을 이어오고 있다.예능, 배우, 가수를 아우르는 매니지먼트 명가 SM C&C와 함께 하게 된 문세윤이 앞으로 보여줄 새로운 행보에 많은 이들의 기대가 모아지고 있다.한편, 문세윤이 전속계약을 체결한 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장영란, 장도연 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.한편, 문세윤과 'THE 맛있는 녀석들'에서 오랜 호흡을 맞추고 있는 김준현은 지난 3월 SM C&C를 떠나 독자 행보를 택했다. 김준현은 최근 출근길에 팬을 무시했다는 의혹에 휘말렸다. 방송국 출입구에 서있던 팬들의 인사는 별다른 반응 없이 지나친 뒤 관계자 앞에서는 웃으며 깍듯하게 인사하는 모습의 영상이 공개되면서다. 이에 누리꾼들은 김준현의 태도를 지적하며 비난의 목소리를 냈다. 반면 짧은 영상만으로는 인성을 단정 지을 수 없다는 옹호 여론도 적지 않다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr