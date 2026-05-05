사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '밥은영' 유튜브 채널 캡처

그룹 I.O.I 출신 김세정과 김도연이 10년 만의 재결합 소식과 함께 변함없는 우정을 과시했다.박은영 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '밥은영'에서는 '당신의 만화고기에 투표해 주세요 10년 만에 재결합한 I.O.I 김세정X김도연과 1등 만화고기 만들기라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김세정과 김도연이 박은영 셰프를 만나 '만화 고기'를 직접 만들고 먹으며 그간의 소회와 향후 계획을 전하게 됐다.I.O.I의 10주년 재결합 소식이 특히 눈길을 끌었다. 김세정은 "청하 언니가 멤버들에게 일일이 전화하며 힘을 써준 덕분에 마음이 모였다"며 "아련함 속에 묻어두기엔 우리 멤버들이 너무 아깝다는 생각이 들었다"고 재결합 계기를 밝혔다. 특히 이들은 10년 전 연습실에서 흘렸던 땀방울을 회상하며 즉석에서 대표곡 'Pick Me' 안무를 선보여 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.10년이라는 시간 동안 변화된 서로의 모습에 대한 진솔한 대화도 이어졌다. 김세정은 김도연을 향해 "예전엔 청순함 그 자체였는데 이제는 칸에 진출할 만큼 독보적인 아우라를 가진 도시적인 여자가 됐다"며 감탄했다. 이에 김도연은 "어릴 땐 세정 언니가 그저 든든한 어른처럼 보였는데 지금 보니 언니에게도 여리고 소심한 면이 있더라"며 서로를 깊이 이해하게 된 변화를 언급했다.경제적 독립과 사회생활을 거치며 한층 성숙해진 멤버들의 에피소드도 눈길을 끌었다. 김도연은 "아홉 명이 모여 떡볶이 한 세트를 나눠 먹는 모습을 보고 다들 프로페셔널해졌다고 느꼈다"며 웃지 못할 비화를 공개했다. 또한 신곡 뮤직비디오 촬영 당시 '망가지는 연기'를 위해 위스키의 힘을 빌려 과감한 퍼포먼스를 선보였던 유쾌한 에피소드를 전하며 기대를 높였다.영상 말미에서 김세정은 '가슴 아파도 우리 서로 너무 잘 아니까 웃으며 안녕'이라는 가사가 담긴 곡을 짧게 열창하며 팬들에게 뭉클한 감동을 선사했다. 두 사람은 "I.O.I는 다시 만날 것이기에 슬픈 활동이 아닌 즐거운 이벤트가 되길 바란다"는 소망을 전했다.한편 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 출연자 '중식여신' 박은영 셰프는 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑의 직업은 의사로 알려져 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr