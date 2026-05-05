사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 10년 만에 뭉친 아이오아이 멤버들이 숙소 시절 폭로전을 펼쳤다.4일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 10년 만에 돌아온 아이오아이 멤버들(전소미, 김세정, 최유정, 청하, 김소혜, 김도연, 임나영, 유연정)이 출연했다.이날 아이오아이 등장에 탁재훈은 "10년 만에 재결합? 왜 갑자기 다시 뭉쳤냐. 돈 떨어졌냐"고 돌직구 질문을 던졌다. 그러면서 "오랜만에 모였으니 정말 사연이 많을 거다. 이 중에 결혼한 사람 있냐?"고 물어 웃음을 안겼다.아이돌 선배 카이는 "숙소 생활을 다시 하려고 들어왔냐. 그 지옥 같은 숙소 생활을?"이라며 경악했다.숙소 생활에 대해 전소미는 "막내로서 열받았던 순간이 몇 번 있다"면서 김세정에게 지적받은 일화를 폭로했다. 그는 "월간 회의 중 너무 피곤해서 누워있었다. 세정 언니가 '그룹 회의 하는데 네가 누워있는 건 예의가 아닌 것 같다'고 했다. 이후 11명의 눈이 일제히 나를 보더라"고 토로했다.청하는 "그때 소미가 서러워서 나한테 하소연했다"고 밝혔다. 탁재훈의 "막내가 어떻게 누워있을 수 있냐"는 말에, 김세정은 "기억 안 나지만, 지금 들어도 일어나야 한다고 생각한다. 거기 안 힘든 사람이 어딨냐"며 변함없는 '유교걸' 면모를 보였다.이에 엑소 막내라인 카이는 데뷔 3~4개월 차를 떠올리며 "우리는 형들이 밥 먹으면 일단 책상을 닦았다. 수저를 놓고 형님들 밥 다 먹으면 우리가 정리했다"면서 "연습실 들어가면 거울을 닦았다"고 회상했다.그러면서도 "숙소 생활 2년만 하면, 형이고 나발이고 그런 게 어딨냐. 막내가 지나면 막내가 짱이다. 형들은 긁히기 때문"이라고 덧붙여 폭소케 했다. 청하는 "사실 그때도 막내가 짱이긴 했다"며 인정했다.다인원 그룹의 장점으로 전소미는 "한 명이랑 싸우면 다른 멤버랑 놀면 된다. 싸워도 티가 안 난다"고 밝혔다. 카이 또한 "다른 친구랑 놀다 보면 자연스럽게 싸운 멤버랑도 친해져 있다"며 공감했다.멤버들은 팀 내 가장 상극인 팀원으로 전소미와 김도연을 꼽았다. 전소미는 "언니가 제 말투를 굉장히 싫어했다"면서 "언니가 '나 빵 먹어도 돼?'라고 해서, '어 먹어'라고 했더니 '말투가 왜 그러냐'고 하더라"고 토로했다.카이는 "이건 진짜 억울하겠다. 심지어 너의 빵인데"라며 막내 편을 들었고, 김도연은 "말투를 예민하게 받아들인 것"이라고 해명했다. 전소미는 "절대 사과 안 한다. 나도 끝까지 간다"며 막내의 자존심을 드러내 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr