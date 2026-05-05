사진 = tvN '유미의 세포들 시즌3' 캡처

사진 = tvN '유미의 세포들 시즌3' 캡처

김재원이 김고은과 본격적인 연애를 하게 된 가운데 자신의 신념을 깨기로 했다.5일 밤 8시 50분 방송된 tvN '유미의 세포들 시즌3'(연출 이상엽/극본 송재정, 김경란)8회에서는 사랑하는 김유미(김고은 분)를 위해 원칙을 깨기로 한 신순록(김재원 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 미팅 때문에 사무실에 오게 된 김유미는 신순록을 보고 긴장했다. 신순록은 미팅을 준비하면서 김유미에게 슬쩍 "누나 오늘 예쁘다"고 하면서 사내연애의 달달함을 드러냈다.김유미는 신순록에게 "그런데 편집장님한테는 이야기를 하는 게 낫지 않냐"고 했다. 놀란 신순록은 "우리 사귀는 거 말이냐"고 되물었다. 이에 김유미는 "나중에 알게 되면 배신감이 진자 크실 것 같다"며 "나도 이다한테 말한테니 편집장님한테는 네가 말을 하라"고 했다.그러자 신순록은 "절대 안 된다"며 "형이 알면 저 아마 편집부에서 쫓겨날지도 모른다"고 했다. 김유미는 "에이 설마"라고 했지만 신순록은 "예전에 제가 한 말이 있다"고 하면서 사내연애를 하는 사람들은 생각이 없는 사람이라고 밝힌 바 있다.이후 두 사람은 여행을 계획했으나 신순록이 먼저 비행기를 탈 때 기내에서 안대용(전석호 분)과 김주호(최다니엘 분)를 마주쳤다. 김유미가 나중에 공항에서 만나자고 하면서 비행기를 못타는 등 두 사람은 비밀연애를 위해 고군분투 했다.하지만 신순록은 결국 자신의 원칙을 깨기로 했다. 이 모든 것을 여행지에서 고백했고 감동한 김유미는 "나 때문에 신 PD 원칙들이 다 깨지는 거냐 내가 너무 좋아서 그런거냐"고 했다. 이에 신순록은 "잘난 척 좀 그만하시라"며 웃었다. 김유미는 "나 때문에 소중한 원칙들이 다 깨져서 어떡하냐"며 "나는 그럴려고 한 게 아니다"고 하며 미안해 했다.이때 신순록은 김유미에게 키스하며 애정을 드러냈다. 김유미는 "난 생일선물 보다 교토 여행보다 지금 기분이 너무 좋다"고 했다. 신순록은 김유미가 좋아하는 모습을 보며 "나도 너무 좋다"고 하며 사랑스럽다는 듯이 웃었다. 두 사람은 계속 입맞춤을 나무며 마음을 확인했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr