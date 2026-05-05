허경환이 다음달 3일 첫방송하는 MBC 예능 '최우수산'에 출연한다. / 사진제공=텐아시아 DB

사진=유튜브 '알딸딸한참견'

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코미디언 허경환이 아파트 헬스장 비화를 전했다.5일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '이거 방송 맞아..? 어반자카파 진짜 취해버림ㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조현아와 권순일은 촬영 전부터 굴욕을 당했다. 촬영장인 슈퍼로 입장하려던 순간, 사장님이 "촬영 중이라 들어가시면 안 된다"며 두 사람을 막아선 것.조현아는 "저희가 출연자다"라며 머쓱하게 웃었고, 이를 지켜보던 허경환, 안재현, 뮤지는 자리에서 벌떡 일어나며 "최초로 게스트를 막았다"고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이후 조현아는 사장님에게 다가가 "제가 진짜 분발하겠다. 이렇게 보안이 철저한 게 오히려 좋다"고 재치 있게 상황을 수습했다. 연예인병 완치된 상황에 조현아는 권순일 어깨를 두드리며 "분발하자"고 말해 웃음을 더했다.조현아는 "허경환이 보고 싶었다"는 말과 함께 과거 같은 아파트 헬스장에 다녔다고 밝혔다. 당시 주민들의 반응에 대해 그는 "아주머니들이 얘기하는 걸 들었는데 '경환 씨 너무 좋다'고 하더라"고 미담을 전했다.허경환은 "나는 눈 마주치면 인사를 한다. 그곳의 리더 아주머니가 있었는데, 운동할 때 옆에 와서 '그 배우 사는 거 알지? 아주 그냥 버릇이 안좋다. 못돼 먹었다. 아무한테도 인사를 안 한다'고 했다"면서 "그분한테 걸리면 동네 소문 다 난다. 그래서 더 인사를 열심히 하게 됐다"고 털어놨다.어반자카파의 음악 이야기 역시 빠지지 않았다. 첫 앨범 '7월 2일'에 대해 조현아는 "왜 여름에 냈냐고? 전략 없었다. 돈 모아서 그냥 낸 거"라며 "주택 청약 깨서 만들고, 보도자료도 직접 써서 낸 앨범"이라고 이야기했다.한편, 조현아는 "뮤지는 갈 술집이 없으면 지인들에게 '너네 빌딩 가도 되냐?'면서 전화를 돌린다"고 폭로헀다. 허경환은 단위가 '빌딩'인 점을 콕 짚어 "사는 친구가 많은 가보다"라고 놀렸다.이에 뮤지는 "너도 사는 친구다. 너도 빌딩 살 수 있는데 안 사는 거잖냐"고 말했다. 안재현 또한 "빌딩을 장바구니에만 담아뒀다"고 거들어 폭소케 했다. 최근 80억 재산설에 휩싸였던 허경환은 "너 입조심해. 너 때문에 기사가 몇개 난지 모른다"고 토로해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr