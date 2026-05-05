사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
딘딘이 '네모의 꿈' 체벌을 지켜본 유일한 증인 신현빈과의 어린 시절을 공개했다.

5일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '네모의 꿈 유일 목격자 등장'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 딘딘은 영화 '군체'로 돌아온 배우 신현빈과 함께했다.

이날 딘딘은 "내 성장 과정을 다 본 사람이다. 내가 다섯 살 때부터 알던 사이고, 어릴 때부터 지금까지 변한 게 없는 사람"이라며 신현빈을 소개했다. 두 사람의 인연은 남달랐다. 같은 동네에서 자랐고, 신현빈은 딘딘의 둘째 누나와 초등학교 시절부터 친구라고.
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
어린 시절 에피소드도 이어졌다. 어린 시절 인기 프로그램 '스펀지'를 보며 각종 실험을 딘딘에게 시켰던 누나들의 일화가 공개됐다. 딘딘은 "콜라랑 멘토스 먹어보라고 하고, 숨 참아보라고 하고 다 나한테 시켰다"고 털어놨다. 반면 신현빈은 "나는 가만히 앉아서 지켜보는 스타일이었다"고 회상했다.

화제가 된 '네모의 꿈' 사건도 언급됐다. 딘딘은 과거 누나들에게 노래에 맞춰 맞았던 기억을 떠올렸고, 신현빈은 이를 목격한 사실상 유일한 증인이었다. 딘딘은 "나는 매일 맞아서 누나가 있을 때 맞았는지도 기억이 안 난다"고 말해 웃음을 자아냈다.

딘딘은 "누나 친구들은 같이 때렸는데 신현빈은 말렸다. 그래서 기억이 좋다"고 덧붙여 폭소케 했다. 신현빈은 "노래 틀고 맞은 적 있었다"며 "데리러 갔는데 안 나오더라. 맞는 걸 아니까"라고 당시 상황을 생생하게 증언했다.
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
사진=딘딘 유튜브
신현빈은 요즘도 딘딘의 둘째 누나랑 자주 만난다고 빍혔다. 이에 딘딘은 "공감될 만한 스토리가 없잖냐. 업이 다른데"라며 놀라워했지만, 신현빈은 "잘 듣고 잘 얘기해주고 잘 논다"고 우정을 자랑했다.

오랜 인연이 화제가 되면서 신현빈은 딘딘에 관한 질문을 받기도 한다고. 그는 "사람들이 이 관계를 신기해한다. 거의 마이클 잭슨 봤다는 느낌"이라고 말했다.

둘째 누나를 "야, 너"라고 불렀던 딘딘은 "이제는 '너'라고 하기 민망하고, 고민된다. 아이도 있는데"라고 고민을 털어놨다. 신현빈은 "굳이 꼭 누나라 불러야 한다고 생각하지 않을 거"라면서도 "보여지는 직업이다 보니 이해된다. 메시지라도 누나라고 쓰면 다행"이라며 미소를 보였다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지