사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 끝내 눈물을 터뜨렸다. 두 자녀의 '독립'을 상상한 순간이었다.5일 배우 고소영의 유튜브 채널에는 '고소영 정신과 상담 받다 오열한 이유 (강박증, 가족사)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 정신건강의학과 전문의를 찾아 자신의 심리 상태를 솔직하게 털어놨다. 그는 "생각이 멈추는 순간이 없다. 아이들, 미래, 건강까지 계속 머릿속이 돌아간다"며 "너무 피곤해서 '내 성격 왜 이러지'라는 생각이 든다"고 고백했다.남편 장동건도 고소영에게 "왜 일어나지도 않은 일을 걱정하냐"고 할 정도라고. 실제 검사 결과는 충격적이었다. 전문의는 "검사지가 아이돌 연습생 수준과 비슷하다. 열심히 하고 싶지만 에너지가 고갈된 상태"라고 진단했다.이어 "완벽주의 성향이 강한데, 아이러니하게 완벽주의가 높으면 끈기와 인내력이 떨어진다"고 설명했다. 이어 "지금은 번아웃 전 단계"라고 덧붙였다.고소영은 평소 강박적인 성향과 불안을 인정했다. 그는 "일어나지도 않은 일을 미리 걱정한다는 말을 자주 듣는다"며 "고치고 싶어서 상담을 받게 됐다"고 말했다. 실제로 그는 작은 일에도 과도한 에너지를 쓰는 생활 패턴을 보여왔다.전문의는 이러한 상태의 원인으로 '시간적 여유'를 짚었다. 자녀가 성장하며 생긴 여유가 오히려 불안을 키웠다는 분석이다. 그는 "하루하루 치열하게 살 때는 불안할 틈이 없지만, 여유가 생기면 불필요한 에너지 소비가 늘어난다"고 설명했다.특히 고소영의 성향은 '위험 회피형'으로 나타났다. 새로운 도전을 하기보다 현재의 안정과 성취를 지키려는 경향이 강하다는 것이다. 전문의는 "이미 쌓아온 명성과 위치를 잃을까 봐 도전을 회피하는 상태"라며 "에너지가 부족하니 더더욱 시작을 못 하는 구조"라고 분석했다.이날 상담에서 가장 인상적인 장면은 자녀 이야기가 나오던 순간이었다. 전문의가 "아이들이 엄마를 어떻게 기억했으면 좋겠냐"고 묻자 고소영은 "친구 같은 엄마가 되고 싶다. 좋아하는 걸 응원해주는 부모가 되고 싶다"고 답했다.이어 "아이들이 독립해서 떠난다는 생각을 해본 적이 없다"는 말과 함께 눈물을 보였다. 그는 "그렇게 기억되고 싶진 않은데, 이미 아이들이 나를 희생하는 엄마로 생각하고 있을 수도 있다"며 복잡한 감정을 드러냈다.전문의는 해결책으로 '완벽주의 내려놓기'를 제시했다. "잘하려고 하지 말고 꾸준히 하는 것이 중요하다"며 "지금까지는 나를 위한 동기부여가 아니었으니, 앞으로는 자신을 위한 삶을 찾아야 한다"고 조언했다.또한 상징적인 과제로 '자녀 결혼식 영상 편지'를 제안했다. 이는 단순한 이벤트가 아니라 "엄마로서가 아닌 한 사람으로서 새로운 인생을 시작하겠다는 선언"이라는 의미였다.고소영은 "못 할 것 같다"고 거부하며 "자식은 건드리지 말자"고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서도 상담 후 "나를 이해하게 됐다. 그동안 부정적인 에너지 때문에 아무것도 못 했는데 이제는 용기를 낼 수 있을 것 같다"며 변화 의지를 보였다."이제는 내가 대본을 어떻게 외울까 걱정한다"고 고백한 고소영은 "본없에서 너무 떨어져 있었지만, 완벽하지 않아도 시도해보고 싶다"며 새로운 챕터를 향한 첫걸음을 예고했다.한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 5월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr