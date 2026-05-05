5일 '허수아비' 6회가 방송된다. / 사진제공=KT스튜디오지니

5일 '허수아비' 6회가 방송된다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'허수아비'가 5회 시청률 6.3%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 한편 '허수아비' 1화 시청률은 2.9%를 기록했다.ENA 월화드라마 '허수아비' 측이 6회 방송을 앞두고 강태주(박해수 분)와 이기환(정문성 분)의 불편한 대면부터 이기범(송건희 분)과 강순영(서지혜 분)의 애틋한 재회가 담긴 스틸컷을 공개했다.지난 방송에서 이기범은 강성 연쇄살인사건의 용의자로 지목됐다. 그에 대한 압수 수색 영장이 발부되며 강태주를 비롯한 형사 및 경찰들이 집과 서점에 들이닥쳤다. 그 결과 상반된 진실을 이야기하는 두 개의 증거가 발견됐다. 3차 사건 범행 시각 이기범의 알리바이를 입증할 사진과 강성문고에 보관되어 있었던 생존자 박애숙(황은후 분)의 핸드백이었다. 깊어지는 혼란 속에 강태주는 '용의자가 한 명 더 있다'라며 이기범의 형 이기환을 의심하기 시작했다.이날 공개된 사진 속, 강성문고는 압수 수색이 휩쓸고 지나간 흔적으로 엉망이 되어있다. 강태주는 이기환을 대신해 어질러진 서점을 정리 중이고, 이기환은 강태주가 불편한 듯 주위를 서성거리고 있어 눈길을 끈다. 강성 연쇄살인사건의 새로운 용의자로 의심받는 이기환과 그의 동생을 연쇄살인사건의 용의자로 지목한 강태주. 두 사람이 다시 전처럼 친구로 지낼 수 있을지, 균열이 생긴 우정의 향방에 이목이 쏠린다.또 다른 사진에는 경찰서에서 짧은 면회 시간을 갖는 이기범과 강순영의 모습이 담겼다. 이기범의 공허하고 메마른 눈빛과 강순영의 생기를 잃은 수척한 얼굴은 단 며칠 사이에 두 사람이 겪은 고통과 슬픔을 짐작게 한다. 무엇보다 수갑을 찬 이기범의 손을 꼭 잡은 강순영의 애틋한 마음까지 전해져 보는 이들의 가슴을 더욱 먹먹하게 만든다.제작진은 "오늘(5일) 방송되는 6회에서 강태주는 형사들의 불법 수사 속에 이기범이 감금, 폭행당하며 진술 강요를 받았다는 사실을 알고 분노한다"라며 "특히 새로운 단서들이 얽히면서 또 다른 용의자가 등장한다. 반전에 반전을 거듭하는 진범 찾기의 향방을 지켜봐 달라"고 전했다.'허수아비' 6회는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr