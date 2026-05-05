'21세기 대군부인'에서 열연 중인 아이유와 변우석 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에서 열연 중인 아이유와 변우석 / 사진제공=MBC

아이유와 변우석의 활약으로 '21세기 대군부인'의 비상이 계속되고 있다.MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'이 화제성 수치와 글로벌 OTT 순위, 시청률까지 최상위권을 싹쓸이했다. 먼저 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 4월 5주차 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 화제성을 구성하는 지표인 뉴스, VON, 동영상 부문 1위로 4주 연속 1위를 사수했다. 아이유(성희주 역)와 변우석(이안대군 역) 역시 TV-OTT 드라마 출연자 화제성 5주 연속 1위, 2위를 지켰다.(2025. 05. 05. 기준)이와 함께 지난 2일 방송된 8회 시청률은 수도권 11.6%, 전국 11.2%, 2054 5%를 기록, 수도권 기준으로는 자체 최고 시청률을 경신했으며 수도권, 전국, 2054 시청률 모두 동시간대 1위를 차지했다. 그중에서도 2054 시청률은 토요일 프로그램 전체 1위에 오르며 전 세대의 취향을 사로잡고 있다.(닐슨코리아 기준)글로벌에서도 또렷한 존재감을 보이고 있다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면 '21세기 대군부인'은 첫 방송 직후 디즈니+ TOP10 TV쇼 부문에 진입, 글로벌 4위와 비영어 1위에 오르며 꾸준히 상위권을 지키고 있다. 대한민국, 일본, 대만, 브라질 등 총 16개 국가 및 지역에서 1위를 석권했으며 영국, 미국, 캐나다 등 북미와 유럽, 아시아권을 막론하고 총 47개 국가 및 지역에서 TOP 10에 이름을 올렸다.(2026. 05. 04. 기준)이렇듯 '21세기 대군부인'은 계약결혼으로 시작되는 성희주와 이안대군의 이야기를 속도감 있게 담아내며 인기를 얻고있다. 특히 지난 7, 8회에서는 성희주와 이안대군이 연달아 터진 악재에도 오직 서로의 안위를 걱정하며 깊어진 감정을 드러냈던 바, 계약서보다 더욱 끈끈한 진심과 애정을 보여주며 시청자들의 몰입도를 높일 예정이다.'21세기 대군부인'은 오는 8일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr