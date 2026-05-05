구성환의 화보가 공개됐다./사진제공=bnt

구성환의 화보가 공개됐다./사진제공=bnt

구성환의 화보가 공개됐다./사진제공=bnt

최근 반려견 꽃분이를 떠나 보낸 뒤 국토대장정을 떠나 12kg를 감량한 구성환이 한층 슬림해진 모습으로 시선을 사로잡았다.4일 배우 구성환의 화보가 공개됐다. 이날 공개된 화보 속 구성환은 한 편의 영화 포스터 같은 분위기를 연출했다.화보 촬영장에 나선 그는 “연기와 달리 동작이 멈춘 상태에서 모든 걸 표현해야 해서 쉽지 않지만 그 과정 자체로 재미있다”라며 사람 좋은 미소를 지어 보였다.그는 자신을 표현하는 한 단어로 ‘낭만’을 꼽으며 “하루를 재밌게 즐기며 사는 게 중요하다고 생각한다”라고 덧붙였다. 이른 나이에 겪은 어머니와의 이별은 그에게 ‘오늘’의 소중함을 깨닫고 삶을 대하는 새로운 철학과 자세를 안겨줬다.구성환은 앞서 방"초등학교 2학년 때 어머니가 위암 말기로 돌아가셨다. 너무 이른 이별을 맞이했고 4년간 병실에서 계셨다. 그게 어린 나이에 충격적이었던 거 같다"며 "엄마가 아프셔서 항상 호스를 차고 계셨다. 남들 다 즐길 때 왜 병원에서만 계시지? 싶었다. 그걸 보면서 느낀 게 그 어린 나이에도 내가 없어지는구나. 사람이란 존재가 내일도 사라질 수 있구나. 엄마를 보면서 충격을 많이 받았다"고 밝힌 바 있다.이러한 태도는 연기 현장에서도 그대로 이어진다. 구성환은 배역에 몰입하기 위해 전체 흐름을 읽고 스스로를 ‘릴랙스’ 하는 데 집중한다. “대사를 외우고 분석하기보다 큰 흐름을 많이 본다. 배우들 간의 연기는 호흡이 중요하다고 생각해 앙상블을 맞추려고 한다. 몸이 경직되면 표현이 잘 나오지 않기 때문에 ‘편안함’이 기본이라 생각한다”라는 그의 답변에선 오랜 시간 차근차근 내공을 쌓아온 베테랑 배우임이 느껴졌다.최근 '나 혼자 산다' 예능을 통해 쏟아지는 뜨거운 관심 속에서도 그는 배우로서의 중심을 지키기 위해 노력 중이다. “예능과 연기를 명확히 구분하고 싶다. 너무 예능으로만 비치면 함께 작품을 만들어가는 동료들에게 민폐가 될 수 있기 때문”이라고 밝혔다.연기에 대한 열정은 새로운 캐릭터를 향해서도 드러난다. 실존 인물을 연기하며 표정을 덜어낼수록 오히려 강렬해질 수 있다는 걸 몸으로 익힌 그는, 대사나 눈빛만으로 극을 이끌어가는 야누스적인 캐릭터나 반전을 거듭하는 역할에 도전하고 싶다는 바람을 내비쳤다.어릴 때부터 좋아했던 송강호 배우로부터 건네받은 “좋은 배우가 될 줄 알았다”는 한마디는 지금도 잊지 못할 응원으로 남아 있다. ‘삼식이 삼촌’에서의 인연을 회상한 그는 언젠가 더 긴 호흡으로 다시 함께 작업할 날을 기다리고 있다고 전했다.그의 최종 목표는 커다란 성취가 아닌 ‘더 재밌게 사는 것’이다. 그는 “행복은 생각보다 거창하지 않다. 일한 후 먹는 맛있는 저녁, 편안하게 잠들 수 있는 집 등 일상 속에 녹아든 것들이 행복이 아닐까 싶다”라며 “행복에 대해 묻는 분들이 많은데, 어렵게 생각하지 말고 작은 것에 감사하며 사소한 행복을 느끼셨으면 좋겠다”라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr