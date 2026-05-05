배우 최다니엘이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 최다니엘이 '라디오스타'에서 최근 시작한 '동거' 후일담을 전한다. / 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 최다니엘(40)이 '라디오스타'에서 최근 시작한 '동거' 후일담을 전한다.오는 6일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 최다니엘, 남규리, 안지영, 범규(투모로우바이투게더)가 출연하는 '만나서 안광입니다^^' 특집으로 꾸며진다.최다니엘은 최근 '구기동 프렌즈' 출연을 계기로 장도연, 이다희, 장근석, 안재현, 경수진 등 또래 연예인 친구가 생긴 근황을 공개한다. 활동 21년 만에 처음으로 또래 친구들과 동거를 하며 어울리게 된 그는, 프로그램 출연을 결심하게 된 이유와 함께 설렘 가득한 일상을 전한다.이와 함께 그는 독특한 사고방식으로 웃음을 자아낸다. 엉뚱한 식재료 활용법부터 넌센스 개그를 수집하는 일상까지 공개하며, 자신만의 기준으로 웃음을 즐기는 모습을 보여준다. 특히 휴대폰에 저장해 둔 '넌센스' 아재 개그로 퍼레이드를 이어가며 현장을 초토화시킨다.또한 최다니엘은 연애 에피소드도 공개한다. 글로 배운 로맨스를 실전에 적용하려다 오히려 여자친구를 당황하게 만든 사연을 전하며, 로맨틱해야 할 이벤트가 예상과 다르게 흘러가 '폭망'한 상황까지 솔직하게 털어놓아 스튜디오를 웃음바다로 만든다.여기에 과거 키스신에서 '엉덩이'로 화제를 모았던 에피소드까지 언급한다. 드라마 '저글러스' 침대 키스신이 6900만 조회수를 기록한 가운데, 그 인기 비결이 그의 '엉덩이'였던 비하인드를 밝힌다.오는 6일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr