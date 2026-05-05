허남준, 임지연과 ♥로맨스 앞뒀다더니 제대로 신경전 터졌다…장승조와 격돌 ('멋진신세계')

SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계' 측이 재벌가 후계자 자리를 둔 허남준, 장승조의 신경전을 공개했다.오는 8일 첫 방송되는 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질 해진 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 배우 임지연(강단심/신서리 역)과 허남준(차세계 역)이 첫 로맨스 호흡을 예고해 주목받고 있다.극중 세계는 차일그룹 회장 차달수(윤주상 분)의 직계 손자지만, 차일그룹 계열사가 아닌 자신의 사업체인 비오제이를 운영 중이다. 세계와 대립각을 세우는 차일건설 사장 최문도는 차달수 회장의 조카로 차일그룹의 회장 자리까지 꿈꾸는 야심가다. 특히 두 사람은 각자 원하는 바를 이루기 위해 신서리와 뜻밖의 인연을 맺게 된다. 이에 차일그룹의 후계자 자리를 두고 직계 손자 세계와 방계 조카 문도의 피할 수 없는 격돌이 예고돼 관심을 끈다.이 가운데 공개된 스틸에는 한밤중 문도와 대치 중인 세계의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 두 사람 사이에는 가족 간의 친근감은 온데간데없이 살얼음판 같은 냉기만이 감돌아 보는 이들까지 숨을 죽이게 만든다. 특히 세계와 문도의 극과 극 표정이 흥미를 고조시킨다. 분노를 삼킨 듯 잔뜩 굳은 표정의 세계와 그를 향해 서늘하면서도 여유 있는 미소를 띤 문도의 표정이 대비를 이룬다.'멋진 신세계'는 8일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr