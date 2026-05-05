SBS ‘최강로드 – 식포일러’에서 최강록 셰프의 단골 코스가 공개된다. / 사진=SBS ‘최강로드 – 식포일러’

SBS ‘최강로드 – 식포일러’에서 최강록 셰프의 단골 코스가 공개된다. / 사진=SBS ‘최강로드 – 식포일러’

넷플릭스 '흑백요리사 2'에서 우승 상금 3억원을 차지한 최강록 셰프의 단골 코스가 공개된다. 한편 안성재 셰프가 식당 와인 바꿔치기 논란에 휩싸인 가운데, '모수 서울' 측은 서빙 오류를 인정하고 사과했다.5일 방송되는 SBS '식포일러'에서는 최강록, 김도윤, 데프콘의 두 번째 여정이 시작된다. 최강록이 "천 번은 넘게 왔다"고 밝힌 서울의 한 대형 시장, 그중에서도 특히 자주 드나든 단골집으로 향하는데 식재료의 천국 속에서 의외로 평범한 재료 '닭'을 선택해 이날 보여줄 요리에 대한 궁금증을 더한다.이어 최강록은 자신의 러브 스토리부터 육아 에피소드까지 담긴 단골 맛집으로 초대한다. '최애 메뉴'를 소개하던 그는 맛의 비밀을 파헤치고, 뜻밖의 질문에 단골집 사장님은 당황한 기색을 보이는데 과연 셰프들과 데프콘의 입맛을 모두 사로잡으며 극찬을 부른 이 집의 숨은 노하우는 무엇일지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.이날 게스트로는 일본 유학 시절부터 최강록과 인연을 이어온 정호영 셰프가 등장한다. 정호영이 둘만의 추억 토크를 펼치며 친분을 드러내자, 김도윤은 묘한 반응을 보인다. 특히 최강록이 집에서도 쉽게 따라 할 수 있는 닭 요리를 선보이는 가운데, 김도윤과 정호영 사이 '최강록 쟁탈전'까지 펼쳐지는데 맛 비법을 둘러싼 의견 차이까지 더해지며 현장은 한층 뜨겁게 달아오른다.오늘 밤 밤 9시에 SBS에서 방송되는 '식포일러'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr