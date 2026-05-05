아나운서 부부 배성재, 김다영이 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한다. / 사진=김다영 SNS, 텐아시아DB

아나운서 부부 배성재, 김다영이 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한다. / 사진제공=SBS

아나운서 부부 배성재, 김다영이 '동상이몽2-너는 내 운명'에서 신혼 일상을 최초로 공개한다.5일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 지난해 2월 결혼 발표로 세간을 떠들썩하게 했던 스포츠 캐스터 배성재가 14살 연하 아내와 함께 출연한다. 베일에 싸여있던 그의 아내는 전 SBS 아나운서 김다영으로, 선후배 관계에서 연인으로 발전한 두 사람의 첫 만남부터 뜨거운 신혼 일상까지 '동상이몽2'를 통해 최초 공개될 예정이라고 해 관심을 끈다.앞서 공개된 예고 영상에서는 아내 김다영이 "밤마다 집에서 이상한 일이 벌어진다"며 심증만 가득한 의문의 상황을 고백해 모두의 궁금증을 자아낸 바 있다. 또 '신혼 1년 만에 한 지붕 아래 별거'라는 자막이 달리며 심상치 않은 분위기를 예고했다. 과연 결혼 2년 차 신혼집을 뒤흔든 위기의 실체는 무엇일지 방송을 통해 확인할 수 있다.최근 진행된 녹화에서는 배성재, 김다영 부부의 치열한 이몽 폭발 현장이 공개됐다. 14살 연하 아내 김다영의 유일한 소원은 다름 아닌 연상 남편 배성재의 체중 감량. "오랫동안 함께 행복하고 싶다"며 진심 어린 속마음을 내비친 그녀에게 배성재는 "가는데 순서 없다"는 철없는 농담으로 응수해 설전을 벌였다. 특히 완벽한 건강 식단을 챙겨주는 아내 몰래 야식과 폭식을 즐겼다는(?) 연이은 폭로전에 스튜디오는 경악을 금치 못했다는 후문이다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr