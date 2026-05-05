가수 권정열이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

권정열이 '히든싱어8'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

2014년 김윤주와 결혼한 가수 권정열(십센치, 10CM)가 '히든싱어8' 1라운드부터 무릎을 꿇는다.5일 방송되는 JTBC '히든싱어8' 6회에서는 독보적인 음색을 자랑하는 싱어송라이터 십센치가 모창능력자들의 실력에 깜짝 놀라 쉽지 않은 대결을 예고, 본방송 시청 욕구를 자극하고 있다.자신을 따라 하는 모창능력자를 본 적이 없어 방송이 재미없을까 봐 걱정한 십센치는 시작부터 커다란 벽을 만나게 된다. 그의 특색있는 목소리를 100% 복붙한 모창능력자들이 1라운드부터 맹활약하기 때문. 초등학교 때부터 십센치의 팬인 투어스 신유는 모창능력자들의 실력에 경악하고, 십센치는 "폐관 수련에 들어가야겠다"고 토로한다.또한 모창능력자들은 1라운드부터 십센치를 긴장케 하더니 라운드를 거듭할수록 완벽한 모창으로 현장을 뒤흔든다. 특히 십센치와 18년 지기로, 소문난 찐친인 소란의 고영배가 대혼란을 표하자 십센치는 서운한 마음을 표현했다는 후문이다.그런가 하면 이현이와 데이브레이크의 이원석은 모창능력자들 중에 여성이 있는 것 같다는 흥미로운 추리로 호기심을 자극한다. 십센치의 목소리는 얇고 중성적이라 여성일 가능성도 존재한다는 것. 과연 두 사람의 추리가 적중할지 관심이 쏠린다.한편 이날 방송에서는 히든 스테이지 직후 투표를 마치자마자 제작진이 무대 위로 급히 뛰어 올라오는 상황도 발생한다. 제작진은 MC 전현무가 아닌 연예인 판정단 허경환에게 다가가 무언가를 상의한다고 해 제작진이 허경환을 찾은 이유는 무엇일까.'히든싱어8'은 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr