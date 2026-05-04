사진=이국주 유튜브

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코미디언 이국주가 새 소속사와 함께하게 된 계기를 솔직하게 털어놨다.4일 이국주 유튜브 채널에는 '오랜만에 연예인 모먼트 이국주의 한국 일상 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이국주는 약 10년 만에 프로필 촬영에 나섰다. 메이크업숍에서 전문가의 손길을 거친 그는 "제가 아무리 잘해도 샵이랑은 다르다"며 만족감을 드러냈다.이어 촬영 현장에서 "여러분은 지금 최상의 이국주를 보고 계신다. 이게 지금 최선이다. 요즘 연예인의 삶이 별로 없는데, 이럴 때 아니면 언제 또 찍겠냐"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.촬영을 마친 뒤에는 새 소속사 대표와 식사 자리를 가졌다. 이 자리에서 이국주는 "가장 궁금했던 질문"이라며 "최진혁 등 배우들만 있는 회사에 왜 저를 데려오셨냐"고 물었다.서 대표는 "술 먹다가 얼떨결에"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이국주는 "너무 예쁘고 사랑스럽고 열심히 살고 잘해서 데려왔다"고 셀프로 미담을 만들어 폭소케 했다.이국주는 "제가 회사를 정리하고 혼자 있을 때 대표님들을 세 번 정도 만났다. 먼저 '국주 씨 같이 일해보자'고 제안을 주셨다"고 밝혔다. 이어 "이 나이에 남자친구한테 프로포즈를 받아야 할 시기인데, 대표님께 프로포즈를 받았다. '같이 일해보자'는 말에 너무 설렜다"고 털어놨다.20년 차 코미디언으로서의 고민도 솔직하게 드러냈다. 그는 "저를 데려갈 회사가 많지 않다. 할 만큼 했고 고집도 셀 거라고 생각하니까 더 어려운 선택이었을 것"이라며 "그런데 이 회사는 인간적으로 다가왔다"고 강조했다.서 대표 역시 이국주를 선택한 이유에 대해 "세 번 만났을 때 소통이 너무 잘됐다. 우리도 모험이었지만 그게 가장 큰 이유였다"고 밝혔다.한편 이국주는 한국을 떠나 일본 자취 생활을 하다가, 지난해 10월 배우 이정은, 최진혁 등이 속한 배우 전문 기획사인 애닉이엔티(ANIC ENT)와 전속 계약을 체결했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr