그룹 투어스의 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'' 포스터/ 사진제공= 플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)가 두 번째 투어에 나선다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 4일 팬 플랫폼 위버스를 통해 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'' 포스터를 공개하며 투어 개최 소식을 알렸다. 공개된 포스터는 카메라 너머의 '너'를 향해 다가가는 듯한 구도로, 팬과의 거리를 좁히겠다는 메시지를 담았다.공개된 일정에 따르면 TWS는 6월 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 투어의 막을 올린다. 이어 8월 28~30일 후쿠오카, 9월 4~6일 효고, 12~13일 가나가와, 19~20일 마카오, 26일 방콕, 10월 10일 싱가포르, 24일 가오슝까지 총 8개 도시에서 15회 공연을 연다.공연명 '24/7:FOR:YOU'에는 '늘 너와 함께', '너를 위해서'라는 의미를 담았다. TWS는 그간의 경험과 성장, 변화를 무대로 풀어낼 예정이다.이번 투어는 한층 확장된 규모로 진행된다. TWS는 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성하며, 방콕과 싱가포르에서는 첫 단독 공연을 개최한다.TWS는 최근 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디)를 발매하고 컴백 활동에 나섰다. 이 앨범은 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 111만 2770장을 기록하며 밀리언셀러 반열에 올랐다. 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 멜론 '톱 100'에 차트인했고, 이 곡의 뮤직비디오는 유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오' 4위(4월 28일 자)에 올랐다.TWS는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연한다. 이어 오는 8일 'KCON JAPAN 2026', 9일 'Kstyle Party 2026'에도 출격한다윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr