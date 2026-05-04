그룹 TWS(투어스)가 두 번째 투어에 나선다.
TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 4일 팬 플랫폼 위버스를 통해 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'' 포스터를 공개하며 투어 개최 소식을 알렸다. 공개된 포스터는 카메라 너머의 '너'를 향해 다가가는 듯한 구도로, 팬과의 거리를 좁히겠다는 메시지를 담았다.
공개된 일정에 따르면 TWS는 6월 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 투어의 막을 올린다. 이어 8월 28~30일 후쿠오카, 9월 4~6일 효고, 12~13일 가나가와, 19~20일 마카오, 26일 방콕, 10월 10일 싱가포르, 24일 가오슝까지 총 8개 도시에서 15회 공연을 연다.
공연명 '24/7:FOR:YOU'에는 '늘 너와 함께', '너를 위해서'라는 의미를 담았다. TWS는 그간의 경험과 성장, 변화를 무대로 풀어낼 예정이다.
이번 투어는 한층 확장된 규모로 진행된다. TWS는 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성하며, 방콕과 싱가포르에서는 첫 단독 공연을 개최한다.
TWS는 최근 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디)를 발매하고 컴백 활동에 나섰다. 이 앨범은 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 111만 2770장을 기록하며 밀리언셀러 반열에 올랐다. 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 멜론 '톱 100'에 차트인했고, 이 곡의 뮤직비디오는 유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오' 4위(4월 28일 자)에 올랐다.
TWS는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연한다. 이어 오는 8일 'KCON JAPAN 2026', 9일 'Kstyle Party 2026'에도 출격한다
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 4일 팬 플랫폼 위버스를 통해 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'' 포스터를 공개하며 투어 개최 소식을 알렸다. 공개된 포스터는 카메라 너머의 '너'를 향해 다가가는 듯한 구도로, 팬과의 거리를 좁히겠다는 메시지를 담았다.
공개된 일정에 따르면 TWS는 6월 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 투어의 막을 올린다. 이어 8월 28~30일 후쿠오카, 9월 4~6일 효고, 12~13일 가나가와, 19~20일 마카오, 26일 방콕, 10월 10일 싱가포르, 24일 가오슝까지 총 8개 도시에서 15회 공연을 연다.
공연명 '24/7:FOR:YOU'에는 '늘 너와 함께', '너를 위해서'라는 의미를 담았다. TWS는 그간의 경험과 성장, 변화를 무대로 풀어낼 예정이다.
이번 투어는 한층 확장된 규모로 진행된다. TWS는 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성하며, 방콕과 싱가포르에서는 첫 단독 공연을 개최한다.
TWS는 최근 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디)를 발매하고 컴백 활동에 나섰다. 이 앨범은 초동 판매량(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 111만 2770장을 기록하며 밀리언셀러 반열에 올랐다. 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 멜론 '톱 100'에 차트인했고, 이 곡의 뮤직비디오는 유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오' 4위(4월 28일 자)에 올랐다.
TWS는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연한다. 이어 오는 8일 'KCON JAPAN 2026', 9일 'Kstyle Party 2026'에도 출격한다
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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