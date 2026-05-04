라이즈 앤톤 /사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)의 앤톤(ANTON)이 데뷔 후 처음으로 단독 OST를 가창한다.티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 측은 "라이즈(RIIZE) 앤톤(ANTON)이 가창자로 나선 OST Part 5 'Close to Me'가 오는 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다"고 밝혔다.'Close to Me'는 서서히 물들어가는 진심을 담아낸 트랙이다. 도입부의 서정적인 기타 리프를 시작으로 하나의 서사를 그려가며 후렴에서 드라마틱하게 터져 나오는 감정선이 특징이다.4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미가 뜻밖의 인물을 만나며 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 로맨스 드라마다. 앤톤은 섬세한 보컬 표현력으로 사랑에 빠진 순간의 설렘을 한층 극대화할 예정이다.라이즈 앤톤이 부른 'Close to Me'는 오는 5일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr