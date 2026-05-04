사진 제공=AAA 조직위원회, 각 소속사

스타뉴스가 주최하고 AAA 조직위원회와 모티브(MOTIVE), 디쇼(D-SOW)가 주관하는 시상식 'Asia Artist Awards'의 페스타 'ACON 2026'의 1차 라인업이 공개됐다.오는 7월 25일 타이베이 NTSU Arena에서 개최되는 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA)'의 페스타 'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show'에 미야오(MEOVV), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)(가나다 순)가 출연한다.미야오(수인, 가원, 안나, 나린, 엘라)는 지난해 디지털 싱글 'BURNING UP'(버닝업)으로 한층 강렬해진 퍼포먼스와 업그레이드된 음악을 선보였다. 국내외 차트에서 호성적을 거둔 이들은 다수의 연말 시상식에 참석해 트로피를 거머쥐었다.클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 데뷔 1년 만에 코어 팬덤을 탄탄하게 다졌다. 이들은 최근 디지털 싱글 'OVEREXPOSED'(오버익스포즈드)를 발표하고 자체 제작 아이돌의 면모를 자랑했다.미야오와 클로즈 유어 아이즈가 'ACON 2026'에서 어떤 무대를 펼칠지 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다. 앞서 성한빈이 'ACON 2026'의 MC로 발탁돼 뜨거운 관심을 모은 가운데, 1차 라인업이 공개되며 추후 베일을 벗을 아티스트들에 대한 궁금증이 커진다.페스타 'ACON 2026'은 'AAA 2026'를 향한 설렘을 먼저 만나는 자리로, K-팝 아티스트들과 아시아의 스타들이 함께하는 음악 축제다. 'ACON 2026'의 테마는 '청춘(Youth)'이다. 아티스트들은 열정과 에너지를 무대 위에 쏟아내며 관객과 하나 되는 축제를 만들 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr