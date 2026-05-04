그룹 NCT 재현의 팬 콘서트 'Mono' 포스터/ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 재현이 전역하자마자 팬콘 투어 소식을 전했다.재현은 오는 6월 6~7일 양일간 서울 잠실실내체육관에서 'JAEHYUN FAN-CON TOUR '(재현 팬콘 투어 <모노>)의 포문을 연다. 그는 마카오, 자카르타, 방콕, 타이베이 등 아시아 5개 지역을 순회할 예정이다.이번 공연은 2024년 10월 개최된 개최한 '2024 JAEHYUN FAN-CON '(2024 재현 팬콘 <뮤트>) 이후 약 1년 8개월 만에 열리는 팬콘이다. 전작의 서사를 이어 'Mute'를 해제한 재현이 본연의 색과 소리를 되찾아가는 테마로 진행된다. 재현은 다채로운 음악과 퍼포먼스, 토크로 무대를 채울 전망이다.재현은 지난 2024년 11월 4일 육군훈련소에 입소해 육군 군악대로 복무했다. 18개월 동안 군악병으로 복무한 그는 지난 3일 만기 전역하고 팬들 품으로 돌아왔다.재현은 4일 오후 8시 유튜브 및 틱톡 등을 통해 전역 기념 생방송을 켜고 전 세계 팬들에게 오랜만에 인사를 건넬 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr