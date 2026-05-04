16기 광수, 재혼 전인데 22기 현숙 딸을 내 아이처럼…완전 한가족

'나는 솔로' 22기 현숙이 남자친구인 16기 광수, 딸과 알찬 주말을 보냈다.최근 22기 현숙은 16기 광수, 딸과 쇼핑몰에 들려 인증샷을 남겼다. 두 사람은 재혼하기 전이지만 벌써부터 한가족같은 느낌을 자아낸다. 특히 16기 광수는 22기 현숙의 딸을 알뜰살뜰 챙기는 모습이다.한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr