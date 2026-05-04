16기 광수, 재혼 전인데 22기 현숙 딸을 내 아이처럼…완전 한가족
'나는 솔로' 22기 현숙이 남자친구인 16기 광수, 딸과 알찬 주말을 보냈다.

최근 22기 현숙은 16기 광수, 딸과 쇼핑몰에 들려 인증샷을 남겼다. 두 사람은 재혼하기 전이지만 벌써부터 한가족같은 느낌을 자아낸다. 특히 16기 광수는 22기 현숙의 딸을 알뜰살뜰 챙기는 모습이다.
16기 광수, 재혼 전인데 22기 현숙 딸을 내 아이처럼…완전 한가족
16기 광수, 재혼 전인데 22기 현숙 딸을 내 아이처럼…완전 한가족
한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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