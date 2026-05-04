사진=유승준 유튜브 캡처

사진=유승준 유튜브 캡처

가수 유승준이 병역 기피 논란에 입을 열겠다고 밝혔다.유튜브 채널 '유승준'에는 '저 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q＆A 시작합니다'라는 제목의 영상이 2일 올라왔다.그는 Q&A를 예고하며 "저에 대해 궁금한 게 있으시면 뭐든 물어봐도 된다. 오해나 루머나 '군대 왜 안 갔어요?' 같은 제 이슈에 관련된 이야기까지 어떤 질문도 괜찮다"고 해 눈길을 끌었다. 그는 "이제 얘기 못 할 것도 없다"고 강조했다.유승준은 과거를 회상하며 고백하며 눈시울을 붉혔다. 그는 "절망적이고 모든 걸 포기하고 싶을 때가 있었다"며 "누가 제게 '지금 네가 살아 있는 게 기적이다'라고 하더라"라며 "힘들 때는 왜 나에게만 이런 일이 일어나는지 싶지만, 누구에게나 깊은 상처는 있다"고 했다.유승준은 1997년 가수로 데뷔해 '가위', '열정', '나나나' 등 히트곡을 내며 인기를 끌었다. 그는 2002년 군 입대를 앞두고 해외 공연 후 귀국하겠다고 한 뒤 돌연 미국 시민권을 취득하면서 병역을 회피했고, 입국 금지 조치를 받았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr